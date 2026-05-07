В этом районе Азербайджана началось строительство канатной дороги

Началось строительство канатной дороги в Балакене.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что в парке имени Гейдара Алиева в городе Балакен начались работы по строительству канатной дороги. В настоящее время проводится демонтаж существующей канатной дороги. На первом этапе были демонтированы тросы канатной линии, все технологическое и электрическое оборудование нижнего и верхнего терминалов. Сейчас ведется снос зданий терминалов.

Согласно проекту, протяженность канатной дороги в Балакене составит 850 метров, высота - 53 метра. Время поездки по канатной дороге составит примерно 4 минуты. С помощью 6 кабин будет возможно перевозить до 330 пассажиров в час.

Напомним, что проект канатной дороги в Балакене был утвержден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 8 мая 2025 года "О мерах, связанных с проектированием и строительством пассажирской канатной дороги в парке имени Гейдара Алиева Балакенского района". Реализация проекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры региона и созданию новых возможностей для посетителей.