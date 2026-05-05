Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Мюнхен. Город, где законность отполирована до блеска, фасады вылизаны, бюргерские кварталы дышат тишиной, а уважение к правилам граничит с религиозным фанатизмом. Здесь демократия - не пустой треп, а жесткая инфраструктура: налоговая декларация, регистрация, банковский счет, юридический адрес, статус, страховка, пресс-карта, право на защиту, право на убежище, право разевать пасть. Но именно в этой стерильной витрине европейского порядка особенно омерзительно видно, как некоторые мрази превращают демократию не в пространство ответственности, а в свой личный бронежилет от последствий.

Один из таких - Турал Садыглы.

Администратор YouTube-канала и уже сдохшей фейсбучной страницы "Azad söz" - "Свободное слово". Политический эмигрант. Член Союза журналистов Германии. Обладатель - уже бывшей - аудитории в 823 тысячи подписчиков.

И при этом - классический паразит, который слишком долго жил в удобной правовой шизофрении: жрал защиту немецкого государства, цеплялся за его институты, прятался за европейскими стандартами, но при этом вел себя так, будто все эти правила и права написаны не для него, а для простаков, которые их еще и соблюдают. Вот такой "свободный" словоблуд.

23 апреля 2025 года Садыглы произнес фразу, которая прозвучала не как оправдание, а как юридическая ловушка, захлопнувшаяся у него за спиной. Гордо, почти демонстративно, он заявил: "Я плачу налоги в этой стране, представляю отчеты".

Прекрасно. Именно так и начинается настоящая правовая история.

Потому что если человек платит налоги в Германии, представляет отчеты, пользуется немецкой юрисдикцией, социальной и институциональной защитой, статусом журналиста и политического эмигранта, то он входит в немецкое правовое поле не частично, не избирательно, не только в той его части, где ему выдают гарантии и иммунитеты. Он входит в него полностью - вместе с обязанностями, ограничениями, ответственностью, нормами о клевете, разжигании ненависти, защите персональных данных, цифровой безопасности, налоговой прозрачности, медийной этике и запретом на злоупотребление свободой слова.

Европейское право - не бутафория для политического театра. Немецкая демократия - не убежище для тех, кто хочет превратить медиа в дубинку, а статус журналиста - в лицензию на безнаказанность. Здесь свобода слова не является правом на травлю. Политическая эмиграция не является индульгенцией. Налоговая дисциплина не стирает возможные правонарушения. А членство в журналистской организации не превращает YouTube-канал в экстерриториальную зону, где можно годами смешивать пропаганду, личные атаки, манипуляции и агрессивную кампанию против государства, общества и конкретных людей.

Закрытие страницы "Azad Söz" в Facebook стало первым публичным сигналом того, что эпоха цифровой вседозволенности для Садыглы подходит к концу. Его реакция была предсказуема до банальности: он тут же объявил, что решение принято под давлением Азербайджана. Это стандартная формула политического самоспасения: когда платформа применяет собственные правила, "виноват Баку"; когда контент сталкивается с последствиями, "виноваты спецслужбы"; когда слова начинают иметь цену, автор внезапно превращается из агрессивного медиадеятеля в "жертву мировой интриги".

Но эта схема больше не работает.

Потому что в правовом государстве главный вопрос звучит не так: "Кто обидел Турала Садыглы?". Вопрос звучит иначе: что именно публиковалось, против кого это было направлено, какие нормы были нарушены, какие доходы получены, какие отчеты поданы, какие обязательства исполнены, какие платформенные и юридические правила систематически игнорировались?

И если Садыглы сам настаивает, что он налогоплательщик Германии и действует в немецком правовом пространстве, значит, его деятельность должна быть рассмотрена именно там - без политической истерики, без эмигрантского романтизма, без привычной маски "борца за свободу". Сухо. Процедурно. Жестко. По закону.

... Германия выстроила одну из самых жестких в мире систем ответственности за цифровой контент. Онлайн-публикация, комментарий, мем, фотомонтаж, ложная цитата - все это способно превратиться в уголовное производство, штраф, обыск или приговор. Ключевой элемент системы - Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, принятый Бундестагом в 2017 году. Его логика предельно проста: если платформа работает на немецком рынке и влияет на публичную дискуссию в стране, она не может прятаться за серверами за ее пределами. Платформы с аудиторией свыше двух миллионов пользователей обязаны рассматривать незаконный контент в течение 24 часов. За систематическое уклонение - штрафы до 50 миллионов евро.

За NetzDG стоит Strafgesetzbuch - Уголовный кодекс Германии. Параграф 185 - оскорбление: до двух лет лишения свободы при публичном распространении. Параграф 186 - злостное порочение чести. Параграф 187 - клевета. Параграф 188 - все то же самое, но в отношении лиц, участвующих в политической жизни: до трех лет. Это не этика и не предмет саморегуляции. Это уголовное право со следователями, прокурорами и залами суда.

Прецеденты документированы и неопровержимы. Депутат Бундестага от "Зеленых" Ренате Кюнаст столкнулась с распространением ложной цитаты в Facebook и последующей волной оскорблений. Федеральный конституционный суд в решении от 19 декабря 2021 года по делу 1 BvR 1073/20 прямо указал: острый политический контекст не превращает оскорбление в законную позицию. После этого немецкие политики стали систематически использовать уголовно-правовые инструменты против цифровой агрессии - и суды их поддержали. Канцлер Фридрих Мерц только за девять месяцев 2025 года подал около 300 жалоб, связанных с оскорблениями в медиа. Бывший вице-канцлер Роберт Хабек - более 800. Речь идет не об активистах. Речь идет о главе правительства крупнейшей экономики Европы. Он не считает, что обязан молча терпеть цифровое унижение - и немецкий закон его в этом поддерживает.

Еще нагляднее - дело Давида Бендельса, главного редактора Deutschland-Kurier. В 2024 году он опубликовал в X манипулированное изображение министра внутренних дел Нэнси Фезер: на оригинальном фото та держала табличку "We remember", в версии Бендельса текст был заменен на "Я ненавижу свободу слова". Суд в Бамберге вынес приговор: семь месяцев условно.

На этом фоне поведение Берлина в отношении Садыглы выглядит не просто странно - оно выглядит как сознательный выбор.

Страница "Azad Söz" на Facebook была закрыта. Закрыта - потому что содержание публикаций нарушало правила платформы, что подтверждается скриншотами его же собственных материалов. Садыглы привычно объявил виновным Азербайджан. Но вопрос в другом: почему все это происходило так долго - либо при полном бездействии германских властей, либо при их молчаливом попустительстве? Когда немецкие пользователи позволяют себе в адрес канцлера Мерца хотя бы десятую долю того, что Садыглы ежедневно производит в адрес азербайджанских должностных лиц, правовой механизм включается незамедлительно. Это задокументировано теми самыми 300 жалобами Мерца и 800 жалобами Хабека. Но когда мишень находится за пределами немецкого политического класса - Берлин внезапно перестает замечать. Это не равнодушие. Равнодушие бывает, когда не видят. Здесь видят. И не мешают. Разница принципиальная.

Называть "Azad söz" журналистикой - значит оскорблять само это слово. Систематическая нецензурная брань в адрес государственных деятелей. Бездоказательные обвинения без единого верифицированного факта. Личные оскорбления в адрес женщин-политиков, откровенно направленные на их вытеснение из публичного пространства через унижение. Это не критика власти - это война против конкретных людей методами, за которые в самой Германии немедленно возбуждают уголовные дела. Биография Садыглы при этом - мастерски выстроенный перформанс жертвы: политическое убежище, квартира в Мюнхене, крики о "расстрельных отрядах". В декабре 2025 года азербайджанский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы за подстрекательство к массовым беспорядкам. Классический прием: сначала разожги пожар, потом плачься о жертве.

Механизм ответа существует - детально разработанный и сугубо правовой. Первое - систематические жалобы на всех платформах, где распространяется контент. Личность заявителя не раскрывается противоположной стороне, что ограничивает возможности "эффекта Стрейзанда". Немедленного крупного результата ждать не следует - но в этом и нет необходимости. Каждое устраненное нарушение снижает авторитет канала, каждая успешная жалоба вынуждает его владельца действовать осторожнее. Именно систематичность, а не разовый удар, изматывает и истощает противоположную сторону. Жалобы должны составляться профессионально - этим должна заниматься специально подготовленная группа.

Второе - немецкие внутренние правовые механизмы: гражданские иски и жалобы в порядке частного обвинения через адвокатов, специализирующихся на медийном праве. Это самый эффективный, но политически наиболее резонансный путь. "Эффект Стрейзанда" здесь неизбежен - но его следует использовать как союзника, а не опасаться как угрозы. Непрерывно подаваемые жалобы через некоторое время перестают восприниматься как новость, зато неуклонно изматывают оппонента. Правовой режим Германии для этого исключительно благоприятен: после поправок к Уголовному кодексу 2021 года клевета и оскорбления в отношении общественных деятелей наказываются строже. Конституционный суд в том же году по делу Кюнаст прямо отверг тезис о том, что статус политика означает меньшую правовую защиту. Немецкое право признает иностранных истцов в делах о защите чести. Это важно зафиксировать: прецедент Кюнаст, практика жалоб Мерца и Хабека, дело Бендельса - все это должно широко освещаться в азербайджанской прессе именно как информационный фон для последующих правовых действий.

Третье - жалоба в Presserat, Совет по делам печати Германии. Садыглы публично заявлял, что является членом Deutscher Journalisten-Verband. Вступая в этот союз, журналист берет на себя обязательство соблюдать Pressekodex. Пункт 2: обязательная проверка фактов. Пункт 8: недопустимость дискриминации по половому признаку. Пункт 12: запрет на разжигание ненависти. Садыглы подписался под каждым из этих принципов - и нарушает каждый из них системно. При выявлении нарушения Presserat вправе вынести публичное порицание, за которым последует исключение из союза. Такую жалобу - с акцентом на систематические нападки на женщин-политиков и журналисток Азербайджана - целесообразно подать одной или нескольким азербайджанским женщинам-журналисткам. Исключение из DJV разрушит тщательно выстроенный образ "немецкого журналиста" - тот самый образ, который служит Садыглы одновременно правовым щитом и медийной легендой.

Германия сформулировала правила. Она применяет их с хирургической точностью, когда оскорбляют немецкого министра, депутата, канцлера. Она заставляет платформы удалять контент, возбуждает уголовные дела, выносит приговоры за фотомонтажи. Все инструменты существуют. Платформа Садыглы зарегистрирована в Германии. Налоги платятся в Германию. Членство - в немецком профессиональном союзе. Мишень - за пределами страны. И именно здесь Берлин перестает замечать. Де-факто немецкое государство предоставляет территорию, правовую защиту и молчаливое одобрение информационной атаке на суверенное государство. Это не технический вопрос - это вопрос политической воли.

Садыглы сам сказал: он платит налоги в Германии. Пусть Германия взамен применяет к нему те же стандарты, которые применяет к собственным гражданам. Или честно признает, что для одних закон - щит, а для других - декорация