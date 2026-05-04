https://news.day.az/sport/1832249.html Капоэйристы Азербайджана завоевали три медали в Германии - ФОТО - ВИДЕО Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на международном европейском турнире по капоэйре Bimba Open 2026, который прошел в Мюнхене. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, представители страны поднялись на пьедестал в двух возрастных категориях.
В соревновании подростков Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы стал обладателем бронзы.
Еще одну награду высшей пробы принес сборной Рауль Гусейнов, который победил в молодежной категории.
