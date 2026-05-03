Азербайджан выступит на Кубке Европы по дзюдо в Грузии
Сборная Азербайджана примет участие в Кубке Европы по дзюдо среди взрослых, который пройдет 9-10 мая в Гори (Грузия).
передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав команды включены 24 спортсмена - 20 мужчин и 4 женщины.
Среди участников значится и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Эльмар Гасымов, который выступит в весовой категории до 100 кг.
