В Австрии задержан мужчина, отравивший детское питание крысиным ядом

Полиция Австрии задержала мужчину, который подозревается в отравлении детского питания HiPP крысиным ядом. Об этом 2 мая сообщила газета Krone, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха", - говорится в публикации.

Отмечается, что полицейские задержали 39-летнего мужчину в федеральной земле Зальцбург.

По версии следствия, отравитель покупал детское питание в магазине, добавлял в него яд и возвращал обратно на полки, после чего требовал от производителя компенсацию в два миллиона евро.

Детское питание HiPP с крысиным ядом обнаружили на полках супермаркетов в Европе. Первую банку с химикатом для грызунов нашли в одном из магазинов Австрии. Продукцию компании уже изымают из продажи в Чехии, Австрии и Словакии.