С целью положить конец неформальным отношениям, существующим на рынке аренды на протяжении многих лет, перевести все арендные операции в рамки официальных договоров и усилить налоговый учет, увеличены административные штрафы.

Если ранее за нарушение этих правил применялся штраф в размере 30 манатов, то согласно новым требованиям он повышен до 300 манатов.

Как сообщает Day.Az, председатель Ассоциации риелторов, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев заявил Bakupost.az, что увеличение суммы штрафа не окажет серьезного влияния на легализацию большинства арендных договоров. По его словам, для этого необходимо предоставить возможность заключения договора и тем владельцам жилья, у которых отсутствует документ о праве собственности:

"Правила и процесс регистрации должны измениться. Даже если у гражданина нет документа на собственность, у него должна быть возможность заключить договор. Если человек получает доход, он, безусловно, должен платить налог. С текущего года налог на аренду снижен с 14% до 10%. Однако в законодательстве есть определенные пробелы. Если договор заключается нотариально, арендатор должен быть временно зарегистрирован в этом жилье".

Эксперт отметил, что в Баку и на Абшероне насчитывается около 500 тысяч домов без документов о собственности:

"Подавляющее большинство арендаторов - это студенты из регионов и люди, приезжающие в поисках работы. При этом в Баку и на Абшероне около 500 тысяч индивидуальных жилых домов, у большинства из которых нет правоустанавливающих документов. Поэтому при сдаче таких домов невозможно оформить договор у нотариуса, так как для этого обязательно нужен документ, подтверждающий объект. В результате договоры не оформляются официально и налоги не уплачиваются".

По словам Фарзалиева, еще один фактор, вызывающий опасения у собственников - требование временной регистрации арендаторов. В связи с этим, по его мнению, подход к временной регистрации также должен быть изменен:

"После регистрации арендатора в жилье, при его продаже, дарении или передаче в залог банку, необходимо учитывать согласие проживающего. Это, естественно, вызывает множество споров между сторонами. Поэтому подход к временной регистрации должен быть пересмотрен так, чтобы собственник мог при необходимости снять арендатора с регистрации.

В арендных отношениях часто возникают спорные ситуации. Иногда проблемы создает собственник, иногда - арендатор. Но если договор оформлен официально, то в случае нарушения обязательств одна из сторон несёт ответственность".