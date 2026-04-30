Вывод военных США из ФРГ может сорвать план по размещению Tomahawk

Возможное сокращение военного контингента США в Германии может сорвать план по размещению в стране к концу году ракет Tomahawk. Об этом пишет издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот шаг может также сорвать среднесрочные американские оборонные планы, поскольку США хотят к концу года разместить в Германии дальнобойные ракеты Tomahawk. Берлин также запрашивал [у США] наземные пусковые установки Typhon", - пишет издание, отмечая, что министр армии США Дэн Дрисколл в настоящее время находится с визитом в Германии. Договоренность о размещении Tomahawk и других средств поражения большой дальности была достигнута США и Германией в июле 2025 года.

Возможное сокращение числа размещенных в Германии военных США может столкнуться как с логистическими, так и политическими проблемами, отмечается в статье. Так, республиканцы в Конгрессе могут выступить против сокращения войск, как это было в случае вывода части военных из Румынии в 2025 году. Кроме того, Палата представителей в декабре прошлого года приняла законопроект, который ограничивает возможности администрации по выводу войск в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения размещенного в Германии контингента. Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но издание указывает, что заявление появилось после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц "разгневал" Белый дом своими словами о том, что у Вашингтона, по его мнению, нет убедительной стратегии по Ирану.

Трамп в 2020 году уже пытался вывести часть американских военнослужащих из Германии, но тогда из-за сопротивления Конгресса администрации не удалось реализовать эти планы до прихода к власти демократа Джо Байдена. Новую угрозу сокращения контингента в ФРГ издание оценивает как "очередной пример того, как отношения со страной НАТО отбрасываются в сторону ради преследования собственных политических целей".