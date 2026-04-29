Сегодня "Атлетико" и "Арсенал" начнут битву за финал ЛЧ

Сегодня состоится очередной полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй игровой день стадии 1/2 финала мадридский "Атлетико" на своем поле встретится с лондонским "Арсеналом".

Матч пройдет в столице Испании и начнется в 23:00.

Обе команды подходят к игре с серьезными амбициями и рассчитывают сделать важный шаг к выходу в финал главного еврокубкового турнира.

"Атлетико" традиционно делает ставку на организованную игру и мощную поддержку домашних трибун, тогда как "Арсенал" попытается использовать скорость и атакующий стиль.

Ответные полуфинальные встречи Лиги чемпионов запланированы на 5 и 6 мая.