В Китае презентовали робота для работ по дому

Китайская компания KinetixAI из Шэньчжэня презентовала своего первого гуманоидного робота KAI.

Робот обучен на модели KAI World Model и массивах данных, снятых от первого лица, умеет складывать одежду, пользоваться инструментами, развозить заказы и помогать с детьми, утверждает компания-разработчик и заявляет о принципиально новом подходе к тому, как машина воспринимает мир. В основе робота лежит Physical World Model - система управления всем телом, которая даёт KAI способность принимать взвешенные решения и реагировать на ситуацию мгновенно, а не просто исполнять команды.

KAI изначально спроектирован для домашней среды и, в отличие от промышленных машин, он ориентирован на взаимодействие с людьми, адаптацию и реальную пользу в быту, подчеркивают в KinetixAI.

