Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора «Восток-Запад»

27 апреля в Габале с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Премьер-министр Чехии выступили на мероприятии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Добрый день, дамы и господа, уважаемые гости.

Мы очень рады, что в ходе официального визита Премьер-министра Бабиша его сопровождает большая бизнес-делегация из Чехии. Это очень хороший знак взаимной заинтересованности в совместном ведении бизнеса. Деловые круги обычно принимают решения, исходя из рентабельности проекта. Но в то же время многое зависит от правовых условий и политического контекста. Поэтому я считаю, что сегодня лидеры Чехии и Азербайджана посылают очень четкий сигнал своим деловым кругам о том, что пришло время активно заниматься двусторонней торговлей, инвестициями, изучать конкретные проекты и искать пути для более тесного взаимодействия.

Сегодняшние политические контакты на высоком уровне, на мой взгляд, являются очень прочной политической основой. Как уже упоминалось сегодня, мы встречались с Премьер-министром Бабишем три месяца назад в Давосе, а теперь здесь, в Габале. Это действительно показывает, что обе стороны очень заинтересованы в укреплении партнерства в различных областях. И сегодня, наряду со многими важными вопросами политической повестки, включая региональную и глобальную политическую повестку, мы также в значительной степени говорили о деловых возможностях и взаимных инвестициях. Мы затронули конкретные проекты, и, безусловно, в ходе бизнес-форума все эти вопросы будут рассмотрены.

Разумеется, помимо правовой базы, для любого инвестора важна экономическая ситуация в регионе потенциальных инвестиций. Могу проинформировать аудиторию, что финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна. Уже на протяжении многих лет, а именно девяти лет, наша валюта остается стабильной. Фактически ее курс не меняется. С 2017 года один доллар равен 1,7 маната. И я считаю, что это важный показатель для любого потенциального инвестора, как местного, так и иностранного.

За последние 20 лет в Азербайджан было инвестировано 350 миллиардов долларов США, и почти половина этих инвестиций пришлась на долю иностранных партнеров. Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата являлось, безусловно, главной целью, поскольку очевидно, что без инвестиций ни одна экономика не может развиваться, особенно в условиях турбулентности международной повестки.

Нам удалось укрепить нашу финансовую систему за счет снижения зависимости от заимствований. Несколько лет назад мы фактически прекратили крупные заимствования с целью сокращения внешнего долга. И сейчас мы вновь приступили к привлечению заемных средств, поскольку внешний долг составляет лишь 6,1 процента нашего ВВП.

А в сфере инфраструктурных проектов, равно как и в деле восстановления освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, предстоит решить множество задач. Поэтому мы уже начали активное взаимодействие с ведущими финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими. Это позволит придать больший динамизм реализации важнейших проектов, стоящих перед нами. Что касается нашего международного позиционирования, могу сообщить, что рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня с положительным прогнозом, что, на мой взгляд, является хорошим сигналом для инвесторов: Азербайджан - подходящее место для капиталовложений. И, безусловно, политическая стабильность, социальная устойчивость, безопасность и надежность - все то, что каждый инвестор в первую очередь принимает во внимание, решая, вести ли бизнес в той или иной стране.

Что касается перспектив двустороннего сотрудничества, прежде всего хотел бы сказать, что мы глубоко признательны Премьер-министру Бабишу за то, что свой первый визит за пределы ЕС он наносит именно в Азербайджан. Мы расцениваем это как знак дружбы, проявление уважения, а также как свидетельство того, что обе страны действительно нужны друг другу. У нас уже налажено надежное партнерство в энергетической сфере, которое характеризуется бесперебойными поставками нефти из Азербайджана. А сегодня мы предметно обсудили возможности начала сотрудничества в области природного газа и рассмотрели этот вопрос в более широкой перспективе - с прицелом на стратегическое партнерство в энергетике, которое могло бы охватить нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимию, удобрения, электроэнергию, искусственный интеллект, центры обработки данных - все те направления, по которым обе страны активно работают на двусторонней основе и которые обладают огромным потенциалом.

Одной из сфер, которая уже приносит результаты, является оборонная промышленность. Чехия широко известна своей современной и эффективной продукцией оборонной промышленности. Мы уже подписали несколько контрактов с чешскими компаниями. И теперь планируем расширить сферу деятельности, а также перейти к совместному производству. Так что пока мы говорим, команды уже работают над этим. И это также очень важная сфера для любой страны, особенно в период, когда войны и конфликты возникают, словно грибы после дождя. Каждая страна должна быть готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность своих границ. Таким образом, с этой точки зрения, я считаю, что нами создана прочная основа для сотрудничества в этой сфере, обладающей значительным потенциалом для роста.

Также среди важных решений, которые мы сегодня приняли совместно с господином Премьер-министром, - повышение уровня сопредседательства в Совместной экономической комиссии до уровня министров, а также организация, возможно, в этом году - было бы очень хорошо, если бы это произошло в этом году - заседания Совместной межправительственной комиссии, которая в последний раз собиралась три года назад. Так что на стадии проработки сейчас находится целый ряд вопросов. Поэтому нам необходимо обновлять сведения, обмениваться данными, а также ориентировать деловое сообщество, создавая для него более благоприятную среду.

Что касается потенциальных инвестиций в Азербайджан в приоритетных для нашей страны сферах - на первом месте, безусловно, находится промышленное развитие, совместное производство.

Мы подробно обсудили вопросы, связанные с транспортным сектором, которым широко известна Чехия, и возможности организации совместных производств в Азербайджане с ведущими производителями транспортной инфраструктуры.

В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом. Наша цель - к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии. И это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты. Потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ, и данное направление, безусловно, может стать одной из сфер сотрудничества.

В области транспортной связности сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора "Восток-Запад", который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом. Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север. Мы находимся как раз на пересечении обоих коридоров, и благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру в последние годы нами уже создан крупный актив, необходимый многим странам.

Туризм, безусловно, может стать одной из важных областей сотрудничества. Обе страны богаты своей историей, культурой, памятниками, природой. Кстати, сегодняшняя встреча проходит в одной из древнейших частей не только Азербайджана, но и более широкой географии. Габала на протяжении многих веков была столицей древнего государства Кавказская Албания, а сегодня, я бы сказал, является туристической столицей Азербайджана. Нам, конечно, предстоит работать над связями, контактами между людьми, над авиасообщением, которое у нас уже имеется, но, вероятно, с учетом наших планов, его нужно будет расширить.

Мы также говорили о потенциальном сотрудничестве в сфере грузовых авиаперевозок, где Азербайджан уже играет важную роль в регионе. И, конечно, есть многие другие области. В рамках наших комментариев невозможно охватить все вопросы, но я уверен, что бизнес-сообщества собираются сегодня с очень четким пониманием потенциала, возможностей для ведения бизнеса и дружественной среды. Я надеюсь, что представители деловых кругов Чехии и Азербайджана также станут хорошими друзьями, и эта дружба начнется сегодня и будет продолжаться.

Еще раз, господин Премьер-министр и уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан.