Скончался заслуженный артист Азербайджана Али Алиев

Заслуженный артист Азербайджанской Республики Али Алиев скончался.

Как сообщает Day.Az, Али Алиев, родившийся в 1956 году, с 1983 года работал в Нахчыванском государственном национальном драматическом театре.

 

Актёр запомнился своими выступлениями в спектаклях "Книга моей матери", "Безумный Ибрагим", "Мешади Ибад".