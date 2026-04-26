Скончался заслуженный артист Азербайджана Али Алиев Заслуженный артист Азербайджанской Республики Али Алиев скончался. Как сообщает Day.Az, Али Алиев, родившийся в 1956 году, с 1983 года работал в Нахчыванском государственном национальном драматическом театре. Актёр запомнился своими выступлениями в спектаклях "Книга моей матери", "Безумный Ибрагим", "Мешади Ибад".
