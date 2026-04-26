Названы 4 основных признака, предвещающих поломку двигателя автомобиля

Первый и самый очевидный признак скорой поломки автомобиля - необычные звуки, предупредил шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев. В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что стук, щелчки, цоканье, свист или скрежет не возникают просто так, передает Day.Az.

"Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя - самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист - об износе ремней вспомогательных агрегатов", - уточнил Бахарев.

Второй признак грядущих проблем с двигателем - цвет выхлопных газов. По словам автоэксперта, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры. Синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания. Белый густой дым с запахом ацетона - признак того, что в цилиндры попадает антифриз. Все три случая с большой вероятностью ведут к капитальному ремонту, обратил внимание Бахарев.

Кроме того, насторожить должны падение тяги и нестабильная работа двигателя. В таком случае, отмечает специалист, машина хуже разгоняется, появляются вибрации на холостых оборотах, рывки и провалы при нажатии на газ. Двигатель может глохнуть сам по себе без нагрузки.

"Если изменился запах, появился запах масла в салоне, появился запах топлива, в том числе бензин, - это прямо плохие признаки, это говорят об утечке этих жидкостей", - заключил Бахарев.