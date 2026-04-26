США получили новое предложение от Ирана
США получили новое предложение от Ирана после отмены поездки переговорщиков в Пакистан.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в Вашингтон.
По его словам, предложение Ирана американской стороне в ходе переговоров "должно было быть лучше".
"Интересно, что сразу после того, как я отменил поездку (переговорщиков), в течение 10 минут мы получили новые документы, и они лучше", - сказал Трамп.
