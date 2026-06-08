Опубликованы кадры смертельной аварии на аэропортовском шоссе

Центр интеллектуального управления при МВД Азербайджана опубликовал кадры смертельной аварии, произошедшей недавно на аэропортовском шоссе в Баку.

Как передает Day.Az, автомобиль марки Changan с государственным регистрационным номером 77-XV-884 под управлением Эльвина Сафарли, двигавшийся по проспекту Гейдара Алиева, совершил наезд на пешехода Мубариза Салманова.

Напомним, что от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.