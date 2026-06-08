Аркадаг встретил Дни культуры Азербайджана в Туркменистане танцами, конным шоу и яркой программой

В рамках масштабных Дней культуры Азербайджана в Туркменистане очередные мероприятия были проведены в городе Аркадаг, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

В Городской библиотеке имени Довлетмаммета Азади состоялась научная конференция, посвящённая творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта и просветителя Сеида Азима Ширвани (1835-1888) и известного туркменского поэта Довлетмаммета Азади (1695-1760). Перед началом конференции гости ознакомились с деятельностью библиотеки.

Модератором мероприятия выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, писатель и драматург Ильгар Фахми.

С докладами выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Туркменистан, доктор политических наук, профессор Хикмет Мамедов, директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор, заслуженный работник культуры, председатель Союза национальных библиотек тюркского мира Керим Тахиров, а также туркменские литературоведы.

Было отмечено, что Довлетмаммет Азади, внёсший значительный вклад в развитие классической туркменской литературы XVIII века и её обогащение новыми идеями и содержанием, за почти сорок лет творческой деятельности снискал славу проповедника гуманистических идеалов. Его сын Махтумкули Фраги приобрёл широкую известность не только в Туркменистане, но и во всём тюркском мире.

Участники конференции подчеркнули, что Сеид Азим Ширвани был не только выдающимся представителем классической школы газели, но и внёс важный вклад в развитие просветительской мысли в Азербайджане XIX века. Кроме того, он издал книгу "Тазкира", содержащую биографии азербайджанских поэтов и образцы их произведений.

После выступлений азербайджанские и туркменские чтецы прочитали стихи обоих поэтов. В сопровождении национального мугамного трио были исполнены мугамы и теснифы на основе газелей Сеида Азима Ширвани и Довлетмаммета Азади.

В Историко-краеведческом музее города Аркадаг открылась выставка "Азербайджан - история через объектив".

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хикмет Мамедов, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, а также деятели культуры, литературы и науки.

Мурад Гусейнов отметил высокий уровень представления азербайджанской культуры в Туркменистане и назвал знаменательным событием проведение Дней культуры как в Ашхабаде, так и в Аркадаге.

Нурсахет Ширимов рассказал о развитии культурных связей между двумя народами и подчеркнул, что проведение взаимных Дней культуры способствует дальнейшему укреплению сотрудничества.

Председатель Союза фотографов Азербайджана Амира Сулейман сообщила, что на выставке представлены фотографии образцов современной архитектуры Азербайджана, а также фотографии, отражающие историко-культурное наследие освобождённых территорий, проводимые там работы по восстановлению и строительству.

В Государственном конном цирке имени Кёроглы состоялся совместный концерт государственных ансамблей танца Азербайджана и Туркменистана.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, представители министерств культуры обеих стран, деятели культуры и общественности.

В концертной программе были представлены национальные танцы двух стран. Особый интерес зрителей вызвали танцы Азербайджанского государственного ансамбля танца "Нагаралар", "Той", "Газахы", "Терекеме", "Чайчы", "Агчичек" и "Узундере".

Выступления, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана и Туркменистана, были тепло встречены публикой и ещё раз продемонстрировали дружбу и культурную близость двух братских народов.

Затем мероприятие продолжилось национальным конным шоу Туркменистана. Гости получили незабываемые впечатления, познакомившись с древними традициями туркменского конного искусства.

В кинотеатре "Ашхабад" были продемонстрированы фильмы "Сон о рае" и "Родная земля", вызвавшие большой интерес у представителей научной и культурной общественности Туркменистана, студентов и других зрителей.

Художественно-документальный фильм "Сон о рае" была создан в 2025 году по заказу министерства культуры Азербайджана к 200-летию выдающегося азербайджанского художника Мирзы Гадима Иревани (1825-1875). Автор сценария - Явер Рзаев, режиссёр-постановщик - Эльхан Джафаров.

Фильм рассказывает о жизни и творчестве основоположника станковой живописи в Азербайджане Мирзы Гадима Иревани, а также знакомит зрителей с историей и культурным наследием древнего города Иреван. В картине освещаются на основе исторических фактов и архивных материалов культурное наследие иреванской интеллигенции и депортация азербайджанцев с территории современной Армении.

Полнометражный художественный фильм "Родная земля", созданный в 2025 году на киностудии "Нариманфильм" при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, поставлен режиссёром и сценаристом Ильгаром Сафатом.

Фильм рассказывает о британской журналистке Миранде, приехавшей в Азербайджан для съёмок документального фильма о кавказском леопарде. В ходе своей работы она узнаёт также о трагических и героических страницах истории Азербайджана - Карабахской войне. Её путешествие превращается в драматическую историю на пересечении природы, истории и человеческих судеб.

В Государственной библиотеке Туркменистана состоялось открытие "Уголка азербайджанской литературы".

На церемонии выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров. Было отмечено, что открытие такого уголка является важным культурным событием. Это уже девятнадцатый подобный центр, созданный за рубежом. В новом литературном уголке представлены издания по истории, культуре, литературе и современному развитию Азербайджана. В дальнейшем коллекция будет регулярно пополняться новыми книгами.

После открытия состоялась научная конференция, посвящённая творчеству выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа и известного представителя туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Модератор мероприятия Ильгар Фахми рассказал о творческом наследии обоих поэтов. Керим Тахиров подчеркнул исключительную роль Моллы Панаха Вагифа в развитии реалистической азербайджанской литературы и литературного языка.

Директор Государственной библиотеки Туркменистана Лачин Нурмухаммедова отметила, что Махтумкули Фраги является основоположником туркменского литературного языка и создателем целой литературной школы. Было также напомнено, что в 2024 году в штаб-квартире ЮНЕСКО прошли выставка и гала-концерт "Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана", посвящённые 300-летию поэта.

Для представителей азербайджанских СМИ, освещающих Дни культуры Азербайджана в Туркменистане, была организована экскурсия в Национальный музей туркменского ковра и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана в Ашхабаде.

Сообщалось, что Музей ковра был основан в 1993 году по указу Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и является главным центром сохранения и популяризации коврового наследия страны. В музее хранится самый большой в мире ковёр площадью 301 квадратный метр и весом 1200 килограммов, сотканный в 2001 году. В 2003 году он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В музее представлено более 2000 экспонатов. День основания музея ежегодно отмечается в Туркменистане как официальный праздник - День туркменского ковра. Во время посещения Государственного музея участникам рассказали, что это крупнейший музей страны, в котором собрано более 500 тысяч уникальных археологических, исторических и этнографических экспонатов, отражающих богатую историю, культуру и государственные традиции туркменского народа.

Экскурсия вызвала большой интерес гостей, подарила яркие и незабываемые впечатления.