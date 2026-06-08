Ичеришехер погрузится в ритмы танго

С 19 по 24 июня исторический центр Баку - Ичеришехер - наполнится музыкой, танцами, живыми концертами, открытыми уроками, гастрономией и атмосферой аргентинского праздника. Впервые в столице пройдёт международный фестиваль танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival, сообщили Day.Az организаторы.

Это событие создано не только для профессиональных танцоров. Главная идея фестиваля - открыть танго, аргентинскую культуру и атмосферу большого городского праздника для всех: жителей Баку, семей, пар, друзей, туристов и гостей города.

В течение шести дней каждый сможет бесплатно прийти на открытые площадки фестиваля, попробовать первые шаги танго, послушать живую музыку, увидеть выступления артистов, познакомиться с танцевальными школами, провести вечер с близкими и почувствовать особую атмосферу Ичеришехер.

Шесть дней музыки, танца, вкуса и летнего настроения в сердце Баку - El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival приглашает жителей и гостей города на большой открытый праздник

Фестиваль станет одним из самых ярких летних событий Баку: днём - открытые уроки, мастер-классы, гастрономическая ярмарка, лекции и кинопоказы; вечером - концерты, танцевальные вечера, милонги под открытым небом, шоу-программы и живая музыка.

Для гостей, которые никогда не танцевали танго, фестиваль станет возможностью просто попробовать. Не нужно иметь опыт, специальную подготовку или партнёра - можно прийти одному, с друзьями, с семьёй или со своей половинкой. На площадках фестиваля профессиональные преподаватели помогут сделать первые шаги, почувствовать музыку и понять, почему танго объединяет людей по всему миру.

Особая часть программы - аргентинский фольклор, открытые танцевальные уроки, выступления музыкантов и праздничная атмосфера open-air площадок. Это будет не только фестиваль танго, но и большая неделя аргентинской культуры в Баку - с музыкой, вкусами, танцами, общением и живым городским настроением.

Гастрономическая ярмарка станет отдельной точкой притяжения фестиваля. Гости смогут провести время на свежем воздухе, попробовать блюда и напитки, познакомиться с атмосферой Латинской Америки и провести вечер в одном из самых красивых исторических пространств города.

Центральные события фестиваля:

- 20 июня - торжественное открытие фестиваля, приуроченное ко Дню флага Аргентины;

- 21 июня - большая open-air милонга с живым оркестром и международными артистами;

- 22 июня - финал международного танго-чемпионата и гала-шоу на площади у ворот Гоша Гала;

- 24 июня - концерт закрытия, посвящённый памяти Карлоса Гарделя - легендарного артиста и одного из символов мирового танго.

На фестиваль приедут международные маэстро, артисты, танцоры и музыканты из разных стран. Музыкальную программу представят Solo Tango Orquesta и La Argenta Ensamble, а среди приглашённых артистов - Neri Piliu & Yanina Quiñones, Maxim Gerasimov & Ornella Simonetto, Utku & Iris Kuley, Jesús Gorgone & Victoria Lizunova и многие другие.

El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival - это событие, которое превращает город в открытую культурную площадку. Это возможность провести время красиво, необычно и по-настоящему: прийти вечером в Ичеришехер, увидеть живые выступления, попробовать танцевать, встретиться с друзьями, провести романтический вечер, познакомиться с новой культурой и стать частью большого международного праздника.

Для Баку такой фестиваль - это не просто новая афиша на несколько дней. Это событие, которое создаёт живую городскую атмосферу, привлекает туристов, объединяет людей и показывает столицу Азербайджана как современный, открытый и гостеприимный культурный центр.

Фестиваль проходит при участии Азербайджанского танцевального совета (AzDC), Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", при поддержке посольства Аргентины в Азербайджане, международного танго-сообщества, приглашённых артистов и партнёров проекта.

Также важно отметить, что благодаря нашему фестивалю Баку выходит на мировую профессиональную танго-арену. Azerbaijan Tango Festival станет новой точкой притяжения международного танго-сообщества.



С 2026 году Баку станет официальной площадкой MetropoliTango World Cup Official Stage - престижной международной серии, которая даёт участникам последний шанс пройти отбор на финал в Италии. Это делает фестиваль в Баку одной из ключевых точек сезона для профессиональных танцоров, преподавателей, судей и танго-пар из разных стран. А с 2027 года профессиональное значение фестиваля планируется усилить ещё больше: Баку станет площадкой сразу для двух крупнейших международных танго-направлений - MetropoliTango и Mundial de Tango. Это позволит Азербайджану закрепиться как новая международная точка притяжения для профессионального танго и ежегодно принимать участников мирового уровня.

В рамках фестиваля также впервые состоится собственный бакинский чемпионат Baku Tango Trophy, который станет отдельной платформой для развития локальной и региональной танго-сцены. Он даст возможность танцорам из Азербайджана и соседних стран выступить на профессиональной сцене, получить международную оценку и стать частью большого фестивального движения.

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