https://news.day.az/society/1840108.html В Саатлы задержаны автохулиганы из свадебного кортежа - ВИДЕО В Саатлы задержаны водители автомобилей Tofaş и Mercedes - Гусейна Тагизаде и Замина Мехтиева, которые грубо нарушили правила дорожного движения и совершали хулиганские действия в составе свадебного кортежа. Как сообщает Day.Az, в ходе разбирательства было установлено, что Г.
В Саатлы задержаны автохулиганы из свадебного кортежа - ВИДЕО
В Саатлы задержаны водители автомобилей Tofaş и Mercedes - Гусейн Тагизаде и Замин Мехтиев, которые грубо нарушили правила дорожного движения и совершали хулиганские действия в составе свадебного кортежа.
Как сообщает Day.Az, в ходе разбирательства было установлено, что Г. Тагизаде управлял автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении обоих водителей были составлены административные протоколы и направлены в суд.
Согласно решению суда, Г. Тагизаде подвергнут административному аресту, а водительские права З. Мехтиева ограничены сроком на один год.
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