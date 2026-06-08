В Саатлы задержаны автохулиганы из свадебного кортежа

В Саатлы задержаны водители автомобилей Tofaş и Mercedes - Гусейн Тагизаде и Замин Мехтиев, которые грубо нарушили правила дорожного движения и совершали хулиганские действия в составе свадебного кортежа.

Как сообщает Day.Az, в ходе разбирательства было установлено, что Г. Тагизаде управлял автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении обоих водителей были составлены административные протоколы и направлены в суд.

Согласно решению суда, Г. Тагизаде подвергнут административному аресту, а водительские права З. Мехтиева ограничены сроком на один год.