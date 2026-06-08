Хакан Фидан о продолжении нормализации между Турцией и Арменией

Наше самое большое желание заключается в том, чтобы наш регион был известен не конфликтами, а проектами развития, не расколом, а совместными инициативами по обеспечению благосостояния. Наиболее многообещающее проявление этого видения мы видим сегодня в мирном процессе, проходящем между Азербайджаном и Арменией. Продемонстрированная сторонами воля открыла реальное окно возможностей для нашего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в заявлении для прессы после прошедшей в Стамбуле 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

"Мы поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Также желаем устранения законных обеспокоенностей Азербайджана и подписания мирного договора без промедления. Проводимый нами процесс нормализации с Арменией также продолжается в условиях тесной координации с Азербайджаном. За последние четыре года в этом направлении были достигнуты важные продвижения", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что деятельность по развитию этого позитивного периода, служащего общим интересам всего региона, решительно продолжается.