Подведены итоги кампании "Финальный матч FIFA 2026 с Birbank", реализованной первым цифровым банком страны Birbank совместно с компанией Visa. Участник, полностью выполнивший условия кампании, получил уникальную возможность посетить одно из самых масштабных спортивных событий в мире и увидеть финал чемпионата своими глазами.

Победитель стал обладателем двух билетов на финальный матч FIFA 2026, а также полностью организованного туристического пакета в США. В него входят проживание в течение четырех ночей, трансферы из аэропорта, транспортное обслуживание до места проведения матча и сопутствующих мероприятий. Таким образом, победитель сможет комфортно и незабываемо пережить один из самых ярких моментов мирового футбола.

По этому случаю состоялась церемония награждения, в ходе которой приз был официально вручен победителю. В мероприятии приняли участие представители Birbank и Visa.

Победитель кампании Ш. Мамедли поделился своими впечатлениями: "Для меня возможность увидеть финал чемпионата мира по футболу со стадиона -это невероятный шанс. А то, что все организационные детали поездки уже продуманы, делает это событие еще более особенным. Уверен, что этот опыт останется одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни".

Напомним, что согласно условиям кампании победителем стал клиент, оформивший новую карту рассрочки Birbank Visa и совершивший покупки на платформе Birmarket, показавший наибольший объем покупок среди участников акции.

Информация о победителе доступна по ссылке: www HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL". HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"b HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"- HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"b HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL". HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"az HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"/ HYPERLINK "https://www.b-b.az/xfhwdL"xfhwdL

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.