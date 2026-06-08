В Баку прошло мероприятие, посвященное азербайджано-литовской дружбе и памяти жертв репрессий

Баку стал местом встречи двух культур и общей исторической памяти: здесь прошёл литературно-художественный вечер, посвящённый азербайджано-литовским дружественным связям и трагическим страницам эпохи репрессий. Организаторами этого знакового события выступили посольство Литвы в Азербайджане, Союз писателей Азербайджана и средняя школа №18, которая с гордостью носит имя выдающего азербайджанского поэта Микаила Мушфига, сообщает Day.A.

Торжественная церемония открылась исполнением государственных гимнов Азербайджана и Литвы. В приветственной речи ведущие сделали акцент на важности гуманитарных инициатив такого рода, отметив их ключевую роль в развитии двусторонних дружественных связей, расширении культурного обмена и увековечивании истории.

В своих выступлениях участники мероприятия отметили, что азербайджанский и литовский народы объединяет не только многолетняя дружба и взаимное уважение, но и схожий исторический опыт, связанный с трагическими событиями XX века. Особое внимание было уделено последствиям политических репрессий, которые оставили глубокий след в судьбах тысяч людей, представителей интеллигенции, деятелей культуры и науки. Память жертв репрессий участники почтили минутой молчания.

Программа, включившая в себя фрагменты знакового документального фильма Салима Бабуллаоглу и Рафига Гашимова "Sözün repressiyası" и видеоролик посольства Литвы, создала особую атмосферу сопереживания в зале. Интересным продолжением мероприятия стало выступление учащихся. Ребята подготовили театрализованные постановки, поэтические номера и литературно-художественные композиции, которые были тепло встречены зрителями. Особый эмоциональный отклик у зрителей вызвала сценическая композиция, посвящённая Микаилу Мушфигу и Дильбар Ахундзаде, а также исполнение школьниками произведений поэта.

В ходе мероприятия особое внимание было сфокусировано на трагических страницах биографии выдающихся азербайджанских литераторов - Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада и Микаила Мушфига, пострадавших от сталинских репрессий. Также присутствующие отдали дань уважения памяти видных общественных и культурных деятелей Литвы, подвергшихся гонениям в XX веке.

В официальной части встречи с приветственным словом выступили глава литовской дипломатической миссии в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс, секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу и директор школы Лейла Фатиева, историки и представители семей Микаила Мушфига и Дильбар Ахундзаде. В своих выступлениях они подчеркнули важность сохранения исторической памяти, изучения уроков прошлого и патриотического воспитания молодого поколения.

Творческая программа вечера объединила культуру двух стран. Культурная часть мероприятия была представлена исполнением известными артистами мугамов и других музыкальных композиций, а также традиционным литовским танцем. В финальной части состоялась церемония награждения, в ходе которой Союз писателей Азербайджана совместно с литовским диппредставительством отметили отличившихся участников почетными дипломами и памятными наградами.

Завершая встречу, спикеры отметили, что сохранение памяти о трагических страницах истории - это не просто дань уважения, а важнейший нравственный ориентир для общества и будущих поколений. Участники выразили уверенность в том, что проверенные временем узы дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Литвой будут только крепнуть, способствуя еще большему сближению двух народов.