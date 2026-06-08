В Новханах обнаружили бункер с коноплей

В поселке Новханы Абшеронского района задержан 45-летний Этибар Гурбанов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, при осмотре его дома и оборудованного под землей тайного бункера на приусадебном участке были обнаружены и изъяты 209 кустов конопли общим весом более 11 килограммов, выращенных методом культивации, а также около 2 килограммов марихуаны.

В ходе расследования установлено, что Э.Гурбанов оборудовал бункер специальными системами вентиляции, освещения и отопления, создав благоприятные условия для выращивания конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э.Гурбанова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.