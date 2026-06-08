Китай выпустит в продажу новых человекоподобных роботов

Третья в мире по продажам гуманоидных роботов китайская компания UBTech Robotics продемонстрировала новую модель - U1, передает Day.Az.

Продажи человекоподобных роботов нового поколения со встроенным ИИ начнутся уже в этом году.

Предварительная заявляемая цена внутри Китая составит примерно 5806 манатов.