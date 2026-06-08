https://news.day.az/hitech/1840081.html Китай выпустит в продажу новых человекоподобных роботов - ЦЕНА - ВИДЕО Третья в мире по продажам гуманоидных роботов китайская компания UBTech Robotics продемонстрировала новую модель - U1. Продажи человекоподобных роботов нового поколения со встроенным ИИ начнутся уже в этом году. Предварительная заявляемая цена внутри Китая составит ~5806 манатов.
Китай выпустит в продажу новых человекоподобных роботов - ЦЕНА - ВИДЕО
Третья в мире по продажам гуманоидных роботов китайская компания UBTech Robotics продемонстрировала новую модель - U1, передает Day.Az.
Продажи человекоподобных роботов нового поколения со встроенным ИИ начнутся уже в этом году.
Предварительная заявляемая цена внутри Китая составит примерно 5806 манатов.
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