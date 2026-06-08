Айдын Кязимзаде указал на нарушения устава Союза кинематографистов

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед и киноисторик Айдын Кязимзаде выступил с критикой последних процессов, связанных с выборами руководства Союза кинематографистов Азербайджана. В интервью Trend он подчеркнул, что происходящее сегодня вызывает серьезные вопросы как с точки зрения соблюдения устава организации, так и с точки зрения уважения к многолетним традициям азербайджанского кинематографического сообщества, передает Day.Az.

В кругу кинематографистов его называют "главным архивариусом" азербайджанского кино. Отметим, что именно Айдын Кязимзаде в свое время уточнил дату рождения азербайджанского кино (2 августа 1898 года), и ее уже много лет отечественные кинематографисты отмечают как свой профессиональный праздник.

Айдын Кязимзаде отметил, что около 65 лет жизни посвятил кино и является свидетелем практически всей истории Союза кинематографистов. Организация берет свое начало с 1958 года, когда было создано Организационное бюро Союза работников кинематографии Азербайджана, а официально Союз кинематографистов Азербайджана был сформирован в 1963 году. Его становление связано с именами выдающихся деятелей, которые формировали авторитет азербайджанского кино как внутри страны, так и за ее пределами.

"Прежние руководители Союза обладали высоким авторитетом, как в Азербайджане, так и за его пределами, а сама организация играла важную роль в жизни кинематографического сообщества", - отметил киновед.

Особо он отметил деятельность Шафиги Мамедовой, которая многое сделала для Союза, членов организации.

Киновед напомнил о роли Шафиги Мамедовой в развитии Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, который она возглавляла на протяжении многих лет. Особо большая роль принадлежит ей в передаче здания в центре столицы Союзу.

Он коснулся и вопроса объединения Союза кинематографистов Азербайджана, который возглавлял Расим Балаев, и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, который возглавляла Шафига Мамедова, и проведённых в 2024 году выборов.

После смерти Расима Балаева новым председателем Союза, по итогам голосования, состоявшегося 26 мая, был избран Али Иса Джаббаров, ранее занимавший должность исполнительного секретаря. Результаты выборов планируется направить в министерство юстиции Азербайджана для дальнейшего рассмотрения и утверждения. Комментируя эти выборы, Айдын Кязимзаде заявил, что не считает их легитимными. По его мнению, процедура сопровождалась многочисленными нарушениями, а участие в голосовании принимали люди, не имеющие непосредственного отношения к кинематографическому сообществу. Он выразил недоумение тем, что в столь важный для отрасли момент были проигнорированы устоявшиеся правила и традиции организации.

Говоря о дальнейших шагах, киновед напомнил о сложившейся практике творческих союзов, когда в случае ухода председателя его обязанности временно исполняет первый секретарь до проведения законного съезда и новых выборов. В частности, после смерти председателя Союза Расима Балаева обязанности руководителя организации должны были временно перейти к первому секретарю - Шафиге Мамедовой - до проведения съезда. Именно такой механизм, по его словам, всегда применялся в творческих союзах страны. По мнению Кязимзаде, именно такой путь является правильным и соответствует традициям организации.

Заслуженный деятель искусств считает, что необходимо вернуться к нормам устава и провести законную процедуру избрания руководства. Только в этом случае, убежден он, удастся сохранить единство кинематографического сообщества и уважение к многолетней истории Союза. Он считает, что кандидатуры на руководящие должности должны выдвигаться членами организации, а не самими претендентами.

По мнению Айдына Кязимзаде, Союз кинематографистов должен сохранять свои исторические традиции, которые будут способствовать развитию азербайджанского кино и объединению профессионального сообщества.