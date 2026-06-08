https://news.day.az/politics/1840102.html Кочарян и «микроскопический результат»: где место блока «Армения»? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провале блока "Армения" под руководством Роберта Кочаряна. Day.Az представляет публикацию: Блок "Армения" под чутким руководством Роберта Кочаряна с треском приземлился на третье место, набрав чуть больше девяти процентов голосов.
Кочарян и «микроскопический результат»: где место блока «Армения»?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провале блока "Армения" под руководством Роберта Кочаряна.
Day.Az представляет публикацию:
Блок "Армения" под чутким руководством Роберта Кочаряна с треском приземлился на третье место, набрав чуть больше девяти процентов голосов.
В связи с этим экс-президенту предстоит освоить новый навык - разглядеть эти микроскопические проценты с высоты своего гигантского эго. Задача не из лёгких.
Человеку, привыкшему мерить страну масштабами собственных амбиций, теперь придётся учиться довольствоваться скромными крохами политического пирога, который когда-то казался ему почти полностью своим.
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