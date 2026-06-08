В Азербайджане ожидается неустойчивая погода

С 9 по 12 июня в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается сохранение неустойчивой погоды с периодическими осадками.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы и град.

В связи с погодными условиями ожидается повышение уровня воды в реках, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az