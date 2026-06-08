https://news.day.az/society/1840104.html В Азербайджане ожидается неустойчивая погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 9 по 12 июня в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается сохранение неустойчивой погоды с периодическими осадками. Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии. Отмечается, что местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы и град.
В Азербайджане ожидается неустойчивая погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 9 по 12 июня в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается сохранение неустойчивой погоды с периодическими осадками.
Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что местами осадки могут быть кратковременно интенсивными, возможны грозы и град.
В связи с погодными условиями ожидается повышение уровня воды в реках, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и сели.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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