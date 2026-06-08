Рамиз Фаталиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении Р.М.Фаталиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры наградить Рамиза Мамед оглу Фаталиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"".