https://news.day.az/officialchronicle/1840123.html Рамиз Фаталиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении Р.М.Фаталиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Рамиз Фаталиев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении Р.М.Фаталиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры наградить Рамиза Мамед оглу Фаталиева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"".
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