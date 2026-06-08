На Филиппинах возросло число погибших в результате землетрясения

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 32. Об том сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, множество зданий получили различные повреждения.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов острова Минданао 8 июня. После него была объявлена угроза цунами, которая к настоящему моменту снята. В школах пострадавшего острова временно отменены занятия.

За день до этого начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова рассказала, что в Тихом океане у побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. По ее словам, подземные толчки зафиксировали в 21:41 (13:41 мск). Эпицентр располагался в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 км.