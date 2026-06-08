Европейская авиакомпания приостановила рейсы в Израиль

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила отправку рейсов в Израиль до 9 июня включительно на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило израильский новостной портал Walla, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, перевозчик планирует возобновить полеты в Израиль с 10 июня при условии безопасной обстановки в регионе.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.