Важная новость для абитуриентов перед июльскими экзаменами

В Азербайджане первый этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения уже завершился. Повторные экзамены пройдут в июле.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Согласно информации, повторный экзамен для абитуриентов II и III групп специальностей состоится 5 июля, а для I и IV групп специальностей - 12 июля.

Отмечается, что в ходе весенней экзаменационной сессии из аудиторий были удалены 20 человек. Из них 19 являются абитуриентами, еще один - преподавателем-наблюдателем.

Так, на экзамене по II и III группам специальностей, состоявшемся 24 мая, были отстранены 9 человек. У семерых были обнаружены мобильные телефоны, еще у двоих - смарт-часы.

Во время экзамена по I и IV группам специальностей, прошедшего 7 июня, были удалены 11 человек. У десяти из них выявили мобильные телефоны.

Кроме того, от выполнения обязанностей был отстранен один преподаватель-наблюдатель, у которого обнаружили смарт-часы.

В Государственном экзаменационном центре сообщили, что по данным фактам проводится расследование.