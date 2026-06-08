В Европе оценили ситуацию с топливом

Дефицита топлива в Европе из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке не наблюдается, заявил журналистам представитель Министерства экономики Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ситуация в регионе внезапно вновь обострилась. "Однако пока слишком рано делать из этого какие-то комплексные выводы. На данный момент у нас нет сообщений о физическом дефиците [топлива] в Европе. В краткосрочной перспективе это не изменится", - констатировал представитель министерства.

В то же время он отметил, что власти ФРГ просчитывают различные сценарии и продолжают внимательно следить за развитием событий. "Мы находимся в тесном контакте с компаниями и профильными ассоциациями. На текущий момент компании не сообщают нам о каких-либо перебоях в сфере поставок керосина. Таким образом, сейчас необходимо продолжать вести активное наблюдение", - резюмировал представитель Минэкономики Германии.

ВВС Израиля 6 июня нанесли интенсивные удары по провинции Набатия на юге Ливана и региону Западное Бекаа, а 7 июня - по объекту "Хезболлах" в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, это было сделано в ответ на обстрелы территории еврейского государства отрядами шиитской организации.

Вечером 7 июня Иран в ответ на действия Израиля в Ливане нанес ракетные удары по северным районам еврейского государства. В Тегеране ранее предупреждали, что ударят по Израилю в случае его атак на ливанскую столицу. В ночь на 8 июня еврейское государство нанесло ответный удар по Ирану, целью которого были названы военные объекты в западных и центральных районах страны. В результате повреждения получили объекты на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан. Утром исламская республика в ответ на атаку Израиля вновь обстреляла его территорию.