Французская TotalEnergies предупредила о дефиците энергии

Генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита во Франции из-за ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Его цитирует Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы уже исчерпали все запасы. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы вступим в эру энергетического дефицита...", - заявил Пуянне, выступая на всемирной политической конференции (World Policy Conference), организованной Французским институтом международных отношений (IFRI).

По словам топ-менеджера, Парижу уже сейчас необходимо "искать обходные пути". Он полагает, что Франции целесообразно инвестировать в строительство новых трубопроводов на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, для кораблей, как-либо связанных с США и Израилем. В конце марта Тегеран ввел плату до $2 млн для части проходящих судов.