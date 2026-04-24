С 2021 года Фонд Red Hearts реализует в различных городах и районах страны акции по посадке деревьев, посвященные увековечению светлой памяти героических сынов Азербайджана, павших в I и II Карабахских войнах. В рамках проекта в каждом городе и районе высаживается количество деревьев, соответствующее числу шехидов, поднявшихся на вершину героизма. Инициатива также направлена на внесение вклада в улучшение экологической среды Азербайджана.

Очередная акция по посадке деревьев состоялась в городе Гёйгёль при поддержке PAŞA Holding. На специально выделенной Гёйгёльской районной исполнительной властью территории в память о шехидах было высажено 175 вечнозеленых деревьев. В акции "Qəhrəmanlar bağı" (Сад героев) приняли участие семьи шехидов, ветераны, представители общественности района и города, а также сотрудники Гёйгёльского филиала Kapital Bank и Фонда Red Hearts. Мероприятие прошло при поддержке Гёйгёльской районной исполнительной власти.

Таким образом, число "Qəhrəmanlar bağı" по всей стране достигло 30. Уход за высаженными деревьями, их полив и другие необходимые мероприятия обеспечиваются местными органами исполнительной власти.

Следует отметить, что Фонд "Red Hearts" был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.