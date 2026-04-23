Шесть десятилетий в унисон - юбилей одного из лучших коллективов Азербайджана

Юбилейный вечер, посвященный 60-летию Азербайджанской государственной хоровой капеллы, стал настоящим праздником искусства, объединившим традиции и мастерство. Концерт прошел в стенах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и собрал ценителей классической и национальной музыки, передает Day.Az.

Хоровое искусство занимает особое место в мировой культуре. Это уникальная форма музыкального выражения, где множество голосов объединяются в единое целое, создавая гармонию, невозможную в одиночном исполнении. Хор - это не только про музыку, но и про диалог, взаимопонимание и коллективное дыхание. В нем отражается идея единства: разные тембры, характеры и индивидуальности складываются в общее художественное высказывание. Именно поэтому хоровая капелла на протяжении 60 лет остается важным носителем культурной памяти и духовных ценностей.

Под руководством главного хормейстера, народной артистки Гюльбаджи Имановой коллектив представил программу, в которой органично переплелись мировые шедевры и богатое музыкальное наследие Азербайджана. В яркой палитре вечера зрители могли насладиться произведениями мировых и национальных классиков - Антонио Вивальди, Орландо ди Лассо, Александра Варламова, Камиля Сен-Санса, Исаака Дунаевского, Георга Генделя, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Гара Гараева, Арифа Меликова и Гаджи Мамедова. Особое место в программе заняли образцы азербайджанской народной музыки, которые в хоровом исполнении приобрели новое звучание и глубину.

На сцене выступила плеяда ярких солистов, среди которых именитые и молодые вокалисты - народные артисты Самир Джафаров (тенор), Гюльназ Исмаилова (сопрано); заслуженные артисты Турал Агасиев (тенор), Зенфира Исмаилова (сопрано), Анар Шушалы (тенор), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Нигяр Аскерова (сопрано), а также Анастасия Павелко (сопрано), Алиахмед Ибрагимов (тенор), Эльнур Гусейнов (вокал), Фарид Алиев (тенор), Антон Ферштандт (баритон), Нина Макарова (меццо-сопрано), Саида Шарифалиева (сопрано). Также выступили инструментальные исполнители - заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар), Фариз Гусейнов (кяманча) и Эмин Джабраилов (нагара).

Их голоса, сливаясь с хором, создавали мощное эмоциональное пространство, где каждый слушатель мог почувствовать силу живого звучания. Музыкантов сопровождали концертмейстеры - Светлана Ахмедова, Саида Тагизаде, Екатерина Савватеева, Вафа Азизова, Нармин Рзаева и Тофиг Шихиев.

Кульминацией вечера стало исполнение произведения "Ey Vətən" Узеира Гаджибейли - эмоциональный и символичный финал, вызвавший бурные аплодисменты и искренний отклик публики.

Концерт стал напоминанием о том, что хоровое искусство - это живая традиция, способная объединять поколения, вдохновлять и сохранять культурное наследие, передавая его от сердца к сердцу.

