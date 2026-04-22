Европейская авиация переживает топливный кризис

Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать крайне негативное влияние и на европейскую авиационную систему. Немецкая Lufthansa, занимающая уникальное место в мировой авиации, отменила 20 тыс. рейсов к октябрю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, компания объяснила это нехваткой топлива и высокими ценами. Цены на авиабилеты также выросли на 80-100 евро. Международное энергетическое агентство заявило, что запасов авиационного топлива в Европе хватит на 6 недель. Напряженность в Ормузском проливе создало плачевную ситуацию для европейской авиации. Этот вопрос обсуждался на встрече министров транспорта Европейского Союза и было принято решение увеличить импорт авиационного топлива из США.

Топливный кризис на мировом рынке создал трудности не только для европейских, но и азиатских авиакомпаний. Они сокращают количество рейсов, а те, у кого низкие доходы, в целом, отменяют их. Delta Air Lines, Cathay Pacific, Air Asia X, Air New Zealand и другие отменяют рейсы и повышают цены на билеты.

МЭА отмечает, что напряженность на Ближнем Востоке привела к глубокому энергетическому кризису в Европе, который будет иметь серьезные экономические последствия.