Майкл Хэкетт подчеркнул значение выпускников американских программ для связей Баку и Вашингтона

Тысячи граждан Азербайджана приняли участие в образовательных и культурных программах обмена США, многие из которых продолжают поддерживать академические и профессиональные связи между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сотрудник дипломатической службы Государственного департамента США Майкл Хэкетт в ходе образовательной выставки США, проходящей в Баку.

По его словам, выпускники американских программ играют важную роль в развитии образовательного сотрудничества.

"Тысячи азербайджанцев побывали в Соединенных Штатах в рамках этих программ. Многие из них сегодня находятся здесь и представляют свои университеты. Я призываю вас пообщаться с ними не только об учебных заведениях, которые они представляют, но и об их опыте участия в программах обмена", - сказал Майкл Хэкетт.

Он отметил, что посольство США продолжает поддерживать образовательные и культурные обмены, включая программы Fulbright, UGRAD, FLEX и Study of the U.S. Institutes.

"Посольство США гордится тем, что поддерживает образовательные и культурные обмены. Я призываю всех вас рассмотреть возможность участия в этих программах", - подчеркнул М.Хэкетт.