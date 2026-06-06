Китайские студенты представили азербайджанскую культуру на фестивале

Азербайджанская культура была представлена на очередной выставке "Культура народов мира", прошедшей в Пекинском университете иностранных языков (ПУИЯ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на азербайджанском стенде, организованном студентами ПУИЯ, обучающимися по специальности "Азербайджанский язык", были продемонстрированы экспонаты, отражающие богатую культуру и искусство нашего народа, национальные костюмы, пособия для изучения азербайджанского языка, а также книги, переданные в дар кафедре азербайджанского языка Фондом Гейдара Алиева. Кроме того, для посетителей была организована викторина на знание азербайджанского языка и культуры, победители которой получили награды. Гостям также были предложены блюда азербайджанской кухни.

Заведующий кафедрой азербайджанского языка университета, доктор философии по филологии Акшин Алиев сообщил, что в Пекинском университете иностранных языков, который является одним из самых интернациональных высших учебных заведений Китая, ежегодно организуется множество подобных выставок и фестивалей. Во всех этих мероприятиях наряду со студентами, изучающими азербайджанский язык, активное участие принимают и азербайджанские студенты, обучающиеся в Пекине.