https://news.day.az/society/1839645.html Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана
Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 1 июня в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведённых на служебном участке пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС, были задержаны граждане Исламской Республики Афганистан - Амини Дель Ага, 1999 года рождения, и Рахими Назиргюль, 2003 года рождения, которые пытались нарушить государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.
Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.
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