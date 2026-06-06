Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 1 июня в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведённых на служебном участке пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС, были задержаны граждане Исламской Республики Афганистан - Амини Дель Ага, 1999 года рождения, и Рахими Назиргюль, 2003 года рождения, которые пытались нарушить государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.