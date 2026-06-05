Пользователей Samsung призвали срочно обновить прошивку

Samsung устранила 45 уязвимостей в смартфонах Galaxy в рамках июньского обновления безопасности. Об этом сообщает портал SamMobile со ссылкой на данные компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из общего числа устраненных проблем 33 уязвимости были зарегистрированы в международной базе Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), еще 12 обнаружили специалисты Samsung в ходе внутренних проверок. Пять из выявленных угроз получили статус критических.

По данным компании, большинство фирменных уязвимостей затрагивали устройства Galaxy, работающие под управлением Android 14, Android 15 и Android 16. Обновление с июньскими патчами безопасности будет постепенно развернуто для пользователей совместимых смартфонов по всему миру.

Как отмечают источники, часть исправлений ранее уже была включена в бета-версию оболочки One UI 9.0. Доступ к ней получили владельцы новых флагманских устройств серии Galaxy S26.

Проверить наличие обновления на гаджетах Samsung можно в "Настройках" - в самом конце списка, в разделе "Обновление ПО".