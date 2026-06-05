https://news.day.az/officialchronicle/1839504.html Президент Ильхам Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 миллион манатов Федерации мини-футбола Азербайджана выделен 1 миллион манатов.
Президент Ильхам Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана 1 миллион манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделен 1 миллион манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации мини-футбола Азербайджана.
Согласно распоряжению, в связи с тем, что национальная сборная Азербайджана стала чемпионом Европы по мини-футболу 2026 года, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год, Федерации мини-футбола Азербайджана выделен 1 миллион манатов.
Министерство финансов должно обеспечить финансирование в указанном в распоряжении размере.
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