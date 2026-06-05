Повреждения на борту Gerald R. Ford

Опубликовано видео, на котором показаны масштабные повреждения на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford после пожара, произошедшего в марте во время операций против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, обнародованные кадры вызвали вопросы о серьезности инцидента и эффективности системы пожаротушения корабля, а также породили предположения о возможной причастности иранского удара.

По словам моряков, пожар оказался значительно более разрушительным, чем первоначально заявляли ВМС США. Сильные повреждения получили жилые отсеки, были уничтожены койки, зафиксированы обширные следы дыма и огня. При этом система пожарного контроля, как утверждается, не сработала должным образом, и экипажу пришлось самостоятельно бороться с возгоранием около 30 часов.

CNN также сообщает, что, по оценкам, может пройти как минимум год, прежде чем авианосец будет готов к очередному крупному развертыванию.