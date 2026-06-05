БИГ опубликовала видео в связи с годовщиной событий в Амритсаре

В социальных сетях Бакинской инициативной группы опубликовано видео в связи с годовщиной событий в Амритсаре 1984 года, сообщает Day.Az.

Напомним, что 3 июня в Бакинском государственном университете при организации Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему "Июнь 1984, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида".

Представители общины далитов, страдающей от репрессивной и системной дискриминационной политики индийского правительства, впервые приняли участие в мероприятии, проведенном в Азербайджане.

На мероприятии обсуждались вопросы сохранения в повестке международных организаций предполагаемой политики транснациональных репрессий и систематических преследований, осуществляемых индийским правительством в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей.

В рамках конференции также обсуждались вопросы, касающиеся нападений, актов насилия и человеческих жертв в отношении сикхской общины и ее религиозно-культурных ценностей во время событий в Амритсаре в июне 1984 года, а также вопросы международно-правовой оценки этих событий и выполнения Индией международных обязательств в области прав этнических меньшинств.

Отметим, что в начале июня 1984 года правительством Индии была проведена вооруженная операция против комплекса Хармандир-Сахиб (Золотой храм) в Амритсаре, который считается одним из священных религиозных мест сикхской общины. Согласно отчетам международных неправительственных организаций, независимым источникам и показаниям свидетелей, в результате этих событий в Амритсаре и окрестностях погибло до 8000 мирных жителей.

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