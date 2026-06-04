В "Ливерпуле" назначили нового главного тренера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает сайт английского футбольного клуба.

Новым наставником "красных" стал баскский специалист Андони Ираола. Детали соглашения не разглашаются.

С 2023 года 43-летний Ираола тренировал "Борнмут". Под его руководством клуб последовательно занимал 12-е, 9-е и 6-е места в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее Ираола работал с кипрским АЕКом, а также испанскими "Мирандесом" и "Райо Вальекано". В качестве игрока он выступал за "Атлетик" из Бильбао (2003-2015) и "Нью-Йорк Сити" (2015-2017).