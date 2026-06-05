В этих частях Баку и Лянкярана не будет света

5 июня на территории Низаминского районного управления энергоснабжения и продаж будут проведены ремонтно-ревизионные работы на трансформаторном пункте.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии в Торговом центре "8-й километр", на прилегающих территориях и на части улицы Джамшида Нахчыванского.

Кроме того, на территории Лянкяранской электрической сети будут проведены ремонтные работы на некоторых воздушных линиях напряжением 10 кВ. В связи с этим перерыв в подаче электроэнергии с 10:00 до 13:00 охватит села Шурук, Туркакяран, Шыхакяран и Холмили, а с 14:00 до 16:00 - поселки Гярмятюк и Ашагы Нюведи, а также села Виян и Шилим.

После завершения ремонтно-ревизионных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.