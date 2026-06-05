В Азербайджане ужесточают штрафы за финаренду

За нарушение законодательства о финансовой аренде будут установлены новые штрафы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсуждавшемся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за непредставление или ненадлежащее представление в Центральный банк Азербайджана, в соответствии с законом "О финансовой аренде", отчета о деятельности по финансовой аренде лицами, осуществляющими деятельность по финансовой аренде (за исключением банков, местных филиалов иностранных банков и небанковских кредитных организаций), должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, а юридические лица - на сумму от 3000 до 5000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.