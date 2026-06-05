Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на Чемпионате Европы

Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на Чемпионате Европы.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация размещена на страницах главы государства в социальных сетях.

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