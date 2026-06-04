Вдохнуть новое дыхание - проект маэстро Сиявуша Керими

В Международном центре мугама в рамках проекта "Творческая студия Сиявуша Керими представляет" прошла концертная программа. На первом вечере этого нового и интересного проекта выступила молодая, но уже знакомая публике своим особым, узнаваемым стилем вокалистка Илаха Мурад, сообщает Day.Az.

Перед началом концерта народный артист, композитор Сиявуш Керими поделился главной идеей проекта. Он подчеркнул, что его замысел - не просто открыть новые имена и популяризировать национальные музыкальные традиции, но и активно поощрять стремление молодежи изучать эту музыку, показывая, насколько гармонично и современно она может звучать сегодня. "Наша цель - донести мугам и композиторскую музыку до нового поколения, вдохнув в них новое дыхание", - добавил маэстро.

Программа вечера получилась насыщенной и разнообразной - от мугама и азербайджанских народных песен до произведений известных композиторов. Илаха Мурад продемонстрировала свежий взгляд на классику, которая в ее исполнении обрела современное звучание и подарила гостям новые музыкальные впечатления.

На вечере вокалистка пела под аккомпанемент фортепиано и национального трио - тара, кяманчи и нагары. Живое сопровождение, чутко следовавшее за голосом певицы, обогатило звучание всей программы. Музыканты не просто создавали фон, а добавили концерту динамики, которая с первых минут увлекла и удерживала внимание зала. Зрители тепло благодарили артистов за высокий профессионализм и подаренные яркие эмоции.

Проект вызвал большой интерес среди любителей музыки. Эта инициатива открывает большие перспективы и предполагает проведение в будущем сольных концертов других талантливых молодых исполнителей.

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