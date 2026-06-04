https://news.day.az/society/1839250.html Скончалась самая пожилая жительница Азербайджана Скончалась самая пожилая жительница Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Лянкярана Тамам Али гызы Азизова (1890 г.р.) сегодня умерла в Лянкяранской центральной районной больнице, где проходила лечение. 136-летняя Тамам Азизова считалась самой пожилой жительницей Азербайджана.
Скончалась самая пожилая жительница Азербайджана
Скончалась самая пожилая жительница Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Лянкярана Тамам Али гызы Азизова (1890 г.р.) сегодня умерла в Лянкяранской центральной районной больнице, где проходила лечение.
136-летняя Тамам Азизова считалась самой пожилой жительницей Азербайджана.
Сообщается, что она проходила лечение в отделении реанимации больницы.
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