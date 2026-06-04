Скончалась самая пожилая жительница Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница Лянкярана Тамам Али гызы Азизова (1890 г.р.) сегодня умерла в Лянкяранской центральной районной больнице, где проходила лечение.

136-летняя Тамам Азизова считалась самой пожилой жительницей Азербайджана.

Сообщается, что она проходила лечение в отделении реанимации больницы.