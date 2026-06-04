https://news.day.az/economy/1839234.html Азербайджан экспортирует в Армению очередную партию дизеля Сегодня состоится очередная поставка из Азербайджана в Армению. Как передает Day.Az, в Армению будет экспортировано 42 вагона дизельного топлива. Поезд отправится со станции Гуздек в 16:00, пройдет через станцию Бёюк-Кесик в Грузию, а оттуда направится в Армению. Новость обновляется
Азербайджан экспортирует в Армению очередную партию дизеля
Сегодня состоится очередная поставка из Азербайджана в Армению.
Как передает Day.Az, в Армению будет экспортировано 42 вагона дизельного топлива.
Поезд отправится со станции Гуздек в 16:00, пройдет через станцию Бёюк-Кесик в Грузию, а оттуда направится в Армению.
Новость обновляется
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