Биткоин упал в цене

На рынке криптовалют сохраняется нисходящая динамика: за последние сутки ведущие цифровые активы продолжили терять в стоимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, курс Bitcoin за 24 часа снизился на 2,4% и составил 62 725 долларов США. За неделю крупнейшая по капитализации криптовалюта подешевела на 14,4%.

Ethereum, занимающий второе место по рыночной капитализации, за сутки потерял 4,1% стоимости и торговался на уровне 1 732 долларов. За последние семь дней цена актива сократилась на 13,4%.

Снижение затронуло и другие крупные цифровые валюты. Так, BNB подешевел на 3,6% - до 596 долларов, Monero потерял 8% и опустился до 334 долларов, а Bitcoin Cash снизился на 3%, до отметки 240 долларов.

На фоне распродаж совокупная капитализация мирового крипторынка за сутки уменьшилась на 3,2%, составив 2,17 трлн долларов США. Индекс CoinMarketCap 20 Index также продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 3,5% - до 128,1 пункта.

Между тем индекс настроений Fear & Greed Index находится на уровне 18 пунктов, что соответствует зоне "экстремального страха" и указывает на повышенную осторожность участников рынка.

Эксперты связывают продолжающееся снижение с оттоком капитала из рискованных активов, фиксацией прибыли после предыдущего роста, а также усилением глобальной неопределенности на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.