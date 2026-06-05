Назван лучший игрок чемпионата Европы по мини-футболу

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Эшгин Тагиев признан лучшим игроком (MVP) чемпионата Европы, завершившегося в Словакии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш футболист был удостоен этой престижной индивидуальной награды на официальной церемонии награждения по окончании турнира.

Отметим, что сборная Азербайджана стала триумфатором континентального первенства, уверенно обыграв в финальном матче команду Украины со счетом 2:0. На протяжении всего турнира Эшгин Тагиев продемонстрировал яркую игру и внес весомый вклад в завоевание чемпионского титула.